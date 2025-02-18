İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: 'Karadağ 2028'de AB Üyesi Olabilir'

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan Karadağ Açıklaması

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Karadağ'ın 2028'de Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olabilme ihtimaline inandığını duyurdu. Resmi temaslarda bulunmak üzere Karadağ'ı ziyaret eden Mattarella, ülkenin Cetinje kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda mevkidaşı Jakov Milatovic tarafından resmi bir törenle karşılandı.

AB Genişlemesi ve Karadağ'ın Geleceği

Ortak basın toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Mattarella, AB genişlemesinin İtalya için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "2028 hedefi ulaşılmayacak bir hedef değil. Karadağ bu kısa süre içerisinde, 2028'de AB'nin bir parçası olabilir, inanıyorum." şeklinde konuştu.

Karadağ’ın İtalya ile İlişkileri

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ise, ülkesinin İtalya ile hem kültürel hem de diplomatik alanda son derece iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, İtalya'nın desteğiyle Karadağ'da mali suçlarla mücadele biriminin kurulacağını belirtti.

Milatovic, İtalya'ya, AB üyelik sürecinde sağladığı destek için teşekkür ederek, ülkesinin 2028'de AB üyesi olma konusundaki inancının tam olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf Sergisi Açılışı

Mattarella ve Milatovic, ziyaretleri sırasında "Karadağ ve İtalya: İki Milletin Buluşması" konulu bir fotoğraf sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), resmi temaslarda bulunduğu Karadağ'ın Cetinje kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda mevkidaşı Jakov Milatovic (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), resmi temaslarda bulunduğu Karadağ'ın Cetinje kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda mevkidaşı Jakov Milatovic (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.