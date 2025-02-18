İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: 'Karadağ 2028'de AB Üyesi Olabilir'

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Karadağ'ın 2028'de AB'ye katılabileceğini belirtti. İtalya'nın desteği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 21:58
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: 'Karadağ 2028'de AB Üyesi Olabilir'

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan Karadağ Açıklaması

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Karadağ'ın 2028'de Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olabilme ihtimaline inandığını duyurdu. Resmi temaslarda bulunmak üzere Karadağ'ı ziyaret eden Mattarella, ülkenin Cetinje kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda mevkidaşı Jakov Milatovic tarafından resmi bir törenle karşılandı.

AB Genişlemesi ve Karadağ'ın Geleceği

Ortak basın toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Mattarella, AB genişlemesinin İtalya için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "2028 hedefi ulaşılmayacak bir hedef değil. Karadağ bu kısa süre içerisinde, 2028'de AB'nin bir parçası olabilir, inanıyorum." şeklinde konuştu.

Karadağ’ın İtalya ile İlişkileri

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ise, ülkesinin İtalya ile hem kültürel hem de diplomatik alanda son derece iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, İtalya'nın desteğiyle Karadağ'da mali suçlarla mücadele biriminin kurulacağını belirtti.

Milatovic, İtalya'ya, AB üyelik sürecinde sağladığı destek için teşekkür ederek, ülkesinin 2028'de AB üyesi olma konusundaki inancının tam olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf Sergisi Açılışı

Mattarella ve Milatovic, ziyaretleri sırasında "Karadağ ve İtalya: İki Milletin Buluşması" konulu bir fotoğraf sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), resmi temaslarda bulunduğu Karadağ'ın Cetinje...

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), resmi temaslarda bulunduğu Karadağ'ın Cetinje kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda mevkidaşı Jakov Milatovic (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), resmi temaslarda bulunduğu Karadağ'ın Cetinje...

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), resmi temaslarda bulunduğu Karadağ'ın Cetinje kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda mevkidaşı Jakov Milatovic (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Eski Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı
2
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz TDT Toplantısında Önemli Görüşmeler Yaptı
3
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Gözaltında
4
Papa Franciscus'ta Zatürre Gelişti, Sağlık Durumu Karmaşık
5
Adana'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı Hastanede
6
Lübnan'da Arama Kurtarma Çalışmalarında 23 Cansız Bedene Ulaşıldı
7
KARDEMİR'den Cüruf Patlaması Açıklaması: Can ve Mal Kaybı Yok

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek