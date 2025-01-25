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İtalya'da Filistin'e Destek Gösterileri: Binlerce Kişi Sokağa Döküldü

Roma ve Milano'da binlerce kişi, Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla toplandı ve İsrail'in saldırılarına karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 21:31
İtalya'da Filistin'e Destek Gösterileri: Binlerce Kişi Sokağa Döküldü

İtalya'da Filistin'e Destek Gösterileri

İtalya'nın başkenti Roma ve kuzeydeki ikinci büyük kent Milano'da binlerce kişi, Filistin ve Gazze'ye destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Roma'da, Vittorio Emanuele Meydanı'nda toplanan kitlenin neredeyse tamamı, ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımlar tarihten silinsin" yazılı pankartlarla Fori Imperiali caddesine kadar yürüdü.

Protestocular Sloganlarla Seslerini Duyurdu

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da sert tepki gösterdi. "Özgür Filistin" ve "Faşist, terörist İsrail" sloganlarını atan kalabalık, protestoları esnasında yoğun bir coşku sergiledi.

Siyasetçiler hedefte

Bazı göstericiler, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ana muhalefetin lideri Elly Schlein gibi siyasilerin kırmızı boyanmış fotoğraflarını taşıyarak, tepkilerini dile getirdi. Katılımcılar, Gazze'deki ateşkesin yaşanan suçları ortadan kaldırmayacağına dikkat çekti.

Ateşkes ve Siyasi Çözüm Üzerine Değerlendirmeler

Yürüyüşe destek veren Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, basına yaptığı açıklamada, ateşkesin ve bombardımanın durmasının olumlu olduğunu, ancak hala bir siyasi çözüm bulunmadığını vurguladı.

Güvenlik Önlemleri ve Olaysız Son

Polis, yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı ve olayların çıkmadığı bir atmosferde gösteri sona erdi. Milano'da da benzer bir Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, Filistin ve Gazze'ye destek için yürüdü. Başkentin...

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, Filistin ve Gazze'ye destek için yürüdü. Başkentin Vittorio Emanuele Meydanı'nda toplanan yaklaşık binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımlar tarihten silinsin" yazılı pankartla Fori Imperiali caddesine kadar yürüdü. Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra Lübnan bayrakları da taşıdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, Filistin ve Gazze'ye destek için yürüdü. Başkentin...

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, Filistin ve Gazze'ye destek için yürüdü. Başkentin Vittorio Emanuele Meydanı'nda toplanan yaklaşık binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımlar tarihten silinsin" yazılı pankartla Fori Imperiali caddesine kadar yürüdü. Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra Lübnan bayrakları da taşıdı.

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