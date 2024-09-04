İtalya'da Futbol Taraftarları Arasında Kan Donduran Kavga

İtalya'da Kanlı Çatışma

İtalya'nın Milano şehrinde, futbol takımı Inter'in taraftar gruplarından iki kişi arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.

Olayın Gelişimi

İtalyan ANSA haber ajansının bildirdiğine göre, Milano'nun Cernusco sul Naviglio bölgesinde, Inter'in taraftar grubu Ultra Interisti'nden 49 yaşındaki Andrea Beretta ile 39 yaşındaki Antonio Bellocco arasında sabah saatlerinde başlayan bir tartışma, hızla silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında Bellocco'nun, Beretta'yı silahla yaraladığı ancak Beretta'nın buna karşılık olarak Bellocco'yu bıçakla boğazından yaraladığı ifade edildi. Bellocco, olay yerinde hayatını kaybederken, Beretta bacağından yaralandı.

Sosyal Medya Dikkat Çekiyor

İtalyan medyasında yer alan diğer haberlere göre, sosyal medyada ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarının olduğu ve arkadaş gibi göründükleri belirtildi. Ancak, kavgaya neden olan sebepler henüz net olarak bilinmiyor.

Suç Geçmişi ve Olayın Arka Planı

Ölen Bellocco'nun, güneydeki Reggio Calabria bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası mafya örgütü Ndrangheta ile bağlantılı olduğu ve ocak ayında cezaevinde ölen mafya lideri Giulio Bellocco'nun oğlu olduğu bildirildi. Medyada, Ndrangheta'dan suç kaydı bulunan Antonio Bellocco'nun, yaklaşık bir yıl önce Inter taraftar grubunun liderliğine gelmesinin, bu kavgaya neden olmuş olabileceği ifade ediliyor.