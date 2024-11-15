İtalya'da Öğrenci Protestoları: Eğitim Politikalarına Tepki Büyüyor

İtalya'da Öğrenci Protestoları

İtalya'nın farklı şehirlerinde, öğrenciler hükümetin eğitim politikalarına karşı tepkilerini göstermek amacıyla meydanları doldurdu. Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin uyguladığı eğitim politikalarına yönelik yoğun eleştirilerde bulunan öğrenciler, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdiklerini gösterdi.

Güvenlik Güçleri ile Arbede

Torino kentinde düzenlenen protesto sırasında, öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Öğrencilerin, valilik binasına yürüyüşü sırasında Castello Meydanı'nda gerginlik arttı ve polis, öğrencilere coplu müdahalede bulundu. Olaylar sonucunda 15 güvenlik görevlisi yaralandı.

Fast Food Markalarına Protesto

Yürüyüş sırasında, bazı öğrenciler, İsrail'e destek verdikleri gerekçesiyle birkaç fast food işletmesine girerek, burada "İntifada" sloganları attı ve bu dükkanları protesto etti. Ayrıca, Torino’daki gösteride Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın kuklası yakıldı.

Diğer Şehirlerde Protestolar

Başkent Roma başta olmak üzere, Milano, Napoli ve Bologna gibi birçok şehirde de öğrenciler, Meloni hükümetinin eğitim politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Milano'daki gösteride dev bir Filistin bayrağı açıldı.

Başbakan Meloni'nin Açıklamaları

Başbakan Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı meydanlarda "her zamanki kişilerin kabul edilemez şekilde şiddete başvurduğunu" belirterek, "Bazı güvenlik güçleri, kullanılan patlayıcılar ve arbedeler nedeniyle acil servislere hastaneye kaldırıldı. Tüm yaralı polislerimize geçmiş olsun diyorum. Umarım bazı siyasetçiler, bu şiddeti korumayı bırakır ve bu tür olayları kınama konusunda birleşirler." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.