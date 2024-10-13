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İtalya'da Otel Yangını: 45 Kişi Dumandan Zehirlendi

İtalya'nın Abano Terme beldesinde bir otelde çıkan yangında 45 kişi dumandan etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:26
İtalya'da Otel Yangını: 45 Kişi Dumandan Zehirlendi

Olayın Detayları

İtalya'nın Padova kenti yakınlarındaki Abano Terme beldesinde, sabah saatlerinde bir otelde çıkan yangın, 45 kişinin dumandan zehirlenmesine yol açtı.

Yangın Nasıl Çıktı?

İtalyan haber ajansı Rainews24'ün aktardığına göre, sabah 07:30 sularında otelin ikinci katındaki teknik odada başlayan yangın, hızla otelin diğer alanlarına yayıldı.

Tahliye Çalışmaları

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otelde konaklayan 273 kişinin güvenli bir şekilde tahliyesini sağladı. Yangın sırasında otelin 6. katında bulunan, çocuklu üç kişilik bir aile itfaiye merdiveni ile otelden çıkarıldı.

Durum ve Soruşturma

Yangın sonucunda 45 kişinin dumandan zehirlendiği ve acil servislere kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, yangının sebebi ile ilgili olarak otel büyük hasar gördü ve olay hakkında soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

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