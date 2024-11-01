DOLAR
34,28 -0,24%
EURO
37,32 -0,03%
ALTIN
3.022,58 0%
BITCOIN
2.410.043,99 -0,54%

İtalya’da Siber Casusluk Skandalı: Gizli Bilgiler Sızdırıldı

İtalya'daki siber casusluk skandalında gizli bilgilere ulaşan eski polis memurunun şüpheli ilişkileri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 00:21
İtalya’da Siber Casusluk Skandalı: Gizli Bilgiler Sızdırıldı

İtalya'daki Sızdırılan Bilgilerin Ardındaki Skandal

İtalya’da yaşanan siber casusluk skandalı, eski bir polis memurunun karışmasıyla birlikte birkaç ünlü ismin özel bilgilerini tehdit eder hale geldi. Geçtiğimiz hafta Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile bazı gizli bilgilerin, İsrail ve Vatikan’ın gizli servislerine satılmış olabileceği iddiaları, kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Öne Çıkan Şüpheliler

İtalyan basını, eski polis Carmine Gallo ve Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali isimlerinin bu çetenin başlıca şüphelileri arasında olduğunu bildirdi. Bu kişiler hakkında, devlet kurumlarının sunucularına sızarak büyük miktarda veriye erişim sağladıkları ve bu bilgileri gizli servislere sattıkları yönünde ciddi iddialar bulunuyor.

Bilgi Sızdırma Süreci

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nunzio Samuele Calamucci, elinde yaklaşık 800 bin verinin bulunduğu belirtiliyor. Dinleme kayıtlarında, Gallo'nun belirttiği üzere, bazı gizli bilgilerin karşılığında oldukça yüksek meblağlar talep ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Gizli Bilgilerin Hedefi

Siber güvenlik uzmanları, sızdırılan bilgilerin İtalya’nın önde gelen şirketleri, bankaları ve ünlü sporcuları hedef aldığını vurguladı. ENI, Mediolanum Bankası ve Barilla gibi büyük markaların yanı sıra, ünlü sporcu Marcell Jacobs ve bazı politikacılarla ilgili bilgilerin de bu çetenin ağında yer aldığı söyleniyor.

Hükümetin Tepkisi

Başbakan Giorgia Meloni, RAI kanalında katıldığı programda, İtalya'da bir bilgi piyasasının var olduğuna ve bu duruma son verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, siber güvenlik üzerine yeni bir kararname üzerinde çalışıldığını belirtti. Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo ise, gizli verilere erişen bu ağın “devasa ve endişe verici bir pazar oluşturduğunu” ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gündem Özeti: 1 Kasım 2024
3
Bucak'ta Traktör Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
Bursa İnegöl'de Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı
5
Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye-Senegal İlişkilerine Vurgu
6
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu
7
Bakırköy'de Üç Araçlı Trafik Kazası: Dört Yaralı Var

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı