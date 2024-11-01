İtalya’da Siber Casusluk Skandalı: Gizli Bilgiler Sızdırıldı

İtalya'daki Sızdırılan Bilgilerin Ardındaki Skandal

İtalya’da yaşanan siber casusluk skandalı, eski bir polis memurunun karışmasıyla birlikte birkaç ünlü ismin özel bilgilerini tehdit eder hale geldi. Geçtiğimiz hafta Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile bazı gizli bilgilerin, İsrail ve Vatikan’ın gizli servislerine satılmış olabileceği iddiaları, kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Öne Çıkan Şüpheliler

İtalyan basını, eski polis Carmine Gallo ve Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali isimlerinin bu çetenin başlıca şüphelileri arasında olduğunu bildirdi. Bu kişiler hakkında, devlet kurumlarının sunucularına sızarak büyük miktarda veriye erişim sağladıkları ve bu bilgileri gizli servislere sattıkları yönünde ciddi iddialar bulunuyor.

Bilgi Sızdırma Süreci

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nunzio Samuele Calamucci, elinde yaklaşık 800 bin verinin bulunduğu belirtiliyor. Dinleme kayıtlarında, Gallo'nun belirttiği üzere, bazı gizli bilgilerin karşılığında oldukça yüksek meblağlar talep ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Gizli Bilgilerin Hedefi

Siber güvenlik uzmanları, sızdırılan bilgilerin İtalya’nın önde gelen şirketleri, bankaları ve ünlü sporcuları hedef aldığını vurguladı. ENI, Mediolanum Bankası ve Barilla gibi büyük markaların yanı sıra, ünlü sporcu Marcell Jacobs ve bazı politikacılarla ilgili bilgilerin de bu çetenin ağında yer aldığı söyleniyor.

Hükümetin Tepkisi

Başbakan Giorgia Meloni, RAI kanalında katıldığı programda, İtalya'da bir bilgi piyasasının var olduğuna ve bu duruma son verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, siber güvenlik üzerine yeni bir kararname üzerinde çalışıldığını belirtti. Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo ise, gizli verilere erişen bu ağın “devasa ve endişe verici bir pazar oluşturduğunu” ifade etti.