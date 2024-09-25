İtalya'da Yabancıların Vatandaşlık Alımında Önemli Değişiklikler Bekleniyor

İtalya'da Vatandaşlık Yasasında Değişiklik İçin Referandum

İtalya'da, yabancıların vatandaşlık alabilmesi için gerekli olan 10 yıl kesintisiz ikamet şartının 5 yıla indirilmesine yönelik yasal değişiklik önerisi için başlatılan referandum talebi, gerekli 500 bin imza sayısına ulaşmayı başardı.

Yasal Reform Üzerine Tartışmalar

Ülkede, yabancıların ve onların çocuklarının vatandaşlık edinmesine dair yasal reformlar konusundaki tartışmalar sürerken, bu talep özellikle Daha Fazla Avrupa Partisi ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından destekleniyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, muhalefet lideri Riccardo Magi, gerekli imzaların toplandığını ve bu sürecin son tarihinden önce başvurularını tamamlayacaklarını açıkladı.

Toplumsal Destek ve Beklentiler

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti lideri Elly Schlein, vatandaşları bu kampanyaya destek vermeye çağırdı. Yasal değişiklik önerisi, gündemde olan 10 yıl ikamet şartını 5 yıla indirme talebini içeriyor.

Anayasa Mahkemesi Süreci

Toplanan imzalar, referandum düzenlenmesi talebi ile Anayasa Mahkemesi'ne sunulacak. Mahkemenin, Şubat 2025'te bu imzaları inceleyip referandumun gerçekleştirilip gerçekleşmeyeceğine karar vermesi bekleniyor. Eğer referanduma onay verilirse, bahar aylarında oylama yapılma olanağı doğacak.

Başbakan'dan Değerlendirme

Başbakan Giorgia Meloni, mevcut yasanın yeterli olduğunu ve değişiklik yapılmasına gerek görülmediğini vurguladı. Ancak referandum olursa, bunun bir demokratik hak olduğunu belirtti.

Çocukların Vatandaşlığı Hakkındaki Öneriler

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'da doğan ya da 12 yaşından önce ülkeye gelen ve burada kesintisiz olarak ikamet eden çocukların vatandaşlık elde etmesine yönelik Ius Scholae düzenlemesi için destek verdiklerini açıkladı. Ancak bu öneri, koalisyonun diğer ortakları tarafından olumsuz karşılandı.

Mevcut yasalara göre, yabancıların İtalya'da vatandaşlık alabilmesi için 10 yıl kesintisiz ikamet etme, sabıka kaydı olmaması ve düzenli gelir sağlama gibi şartlar aranmaktadır. Yine, burada doğan çocukların da reşit olana dek ikamet etmeleri halinde vatandaşlık almaya hak kazanacakları belirtilmektedir.