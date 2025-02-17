İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Avrupa'nın Müzakere Masasına Oturma Hakkı Var

Avrupa'nın Müzakere Hakkı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tajani, sürecin halen çok değişken olduğunu belirterek, "Avrupa'nın müzakere masasına oturma hakkı vardır" dedi.

Soğukkanlılık Vurgusu

Tajani, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, Avrupa'nın herhangi bir açıklama karşısında paniğe kapılmaması ve soğukkanlılıkla hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle, herhangi bir anlaşmanın Avrupa'nın da sürece dahil olmasını içermesi gerektiğini vurguladı.

Münih Güvenlik Konferansı Notları

ABD'den bu yönde net sinyaller gelmediğini hatırlatan Tajani, ancak 61. Münih Güvenlik Konferansı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile yaptığı görüşmelerde Avrupa'nın müzakerelerde yer almayacağına dair bir mesaj almadığını aktardı.

Riyad Görüşmeleri ve Avrupa'nın Rolü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak olan Rusya ve ABD arasındaki görüşmelerde Avrupa'nın yer almadığına dikkat çeken Tajani, müzakerelerin aylar sürecek bir süreç olduğunu ve şu anda ön hazırlık aşamasında olunduğunu belirtti. \"Amerikalıların Avrupa'yı hiç danışmadan hareket ettiklerinden emin miyiz?\" diyerek, Avrupa'nın masada olmasının önemini yineledi.

Fransa'nın Zirvesi ve Meloni'nin Katılımı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te düzenlediği acele zirveye dair soruları yanıtlayan Tajani, "Acelesi olmayan bir konu değil, bu toplantının amacı ortak pozisyonumuzu tartışmak" dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de zirveye katılacağını duyurdu.

Meloni'nin Zirve Formatı İle İlgili Endişeleri

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Meloni'nin Paris'teki zirvede Baltık ülkelerinin davet edilmemesi sebebiyle zirve formatından memnun olmadığı belirtiliyor. La Repubblica gazetesinin haberine göre, Meloni, "Trump karşıtı bir fotoğraf vermek istemiyorum" ifadesiyle kendi kaygılarını dile getirdi.

Meloni'nin, Fransa'nın zirve formatını "zayıf" bulduğuna dair haberler de dikkat çekti. Sonuç olarak, zirveye katılım konusunu yeniden değerlendirdiği ifade edildi.