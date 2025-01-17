İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Almanya'daki İtalyanlara Oy Uyarısı

İtalya Dışişleri Bakanı'nın Almanya'daki İtalyanlara Çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya'da gelecek ay gerçekleştirilecek erken genel seçimde, oy kullanma hakkına sahip olan İtalyanların aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden uzak durmasını umduğunu belirtti.

Berlin'deki Açıklamalar

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Halk Partisi (EPP) toplantısında açıklamalarda bulunan Tajani, Almanya'daki İtalyanların AfD'ye oy vermemesi yönündeki umudunu dile getirerek, "AfD'nin ideolojisine son derece mesafeli duruyorum. Ayrıca, bu partinin İtalya'ya karşı da olumlu bir tutumu yok," şeklinde konuştu.

CDU/CSU İttifakı

Tajani, Almanya'daki İtalyanlara Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerine oy vermeleri için çağrıda bulundu. CDA/CSU ile aralarında tarihi bir ittifak olduğunu ifade eden Tajani, bu nedenle İtalya'daki vatandaşlarının bu partiyi desteklemelerini istedi.

Antonio Tajani, 14 Ocak'ta da partisinin FI kanalında, Almanya'daki İtalyanlardan CDU/CSU'yu desteklemeleri yönünde bir mesaj paylaşmıştı.