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İtalya, İran'ın Roma Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İtalya, İran'da gözaltına alınan gazeteci Cecilia Sala'nın durumu için İran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:39
İtalya, İran'ın Roma Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İtalya, Gazeteci Cecilia Sala İçin Tehran'a Tepkili

İtalya, İran'da gazetecilik faaliyetleri sırasında gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala yüzünden İran'ın Roma Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Olay, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri daha da gerginleştirebilir.

Tajani, Sala'nın Serbest Bırakılması İçin Çalışıyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X hesabından yaptığı açıklamada, Cecilia Sala'nın gözaltına alındığı ilk günden itibaren hükümetin onun serbest bırakılması için çalıştığını duyurdu. Tajani, İran Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve bu konunun detaylarının görüşüleceğini belirtti.

Tajani, ayrıca, Sala ve ailesinin serbest bırakılana kadar yalnız bırakılmayacağını vurguladı. İtalyan gazeteci, 19 Aralık'ta İran'da gözaltına alınmış ve hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

İtalyan Basınından Son Bilgiler

Sala, gözaltına alınmadan önce, 18 Aralık'ta sosyal medya hesabında, tutuklanan bir İranlı komedyen ile yaptığı röportaj hakkında paylaşımda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki hapishanede tutulan Sala'nın yalnızca iki telefon görüşmesi gerçekleştirebildiğini açıkladı. İtalyan diplomatlar, gazetecinin yasal durumu ve tutukluluk koşullarını netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran hükümetine İtalyan gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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