İtalya: Küresel Sumud Filosu Ablukayı Zorlarsa Donanma Eşlik Etmeyecek

Tajani: Güvenlik ve çatışma riski önceliğimiz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu ile ilgili olarak, filonun İsrail'in ablukasını zorlaması halinde İtalyan donanmasının eşlik etmeyeceğini duyurdu.

Tajani, LA7 kanalındaki yayında yaptığı açıklamada filo ile ilgili gelişmelerde sağduyunun galip gelmesini umduğunu belirtti. Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı'na şiddete başvurmamalarını talep ettiğini ve kendilerinin de bu yönde yanıt aldığını aktardı: "İsrail Dışişleri Bakanı'ndan şiddete başvurmamalarını istedim. O da şiddet olmayacağını söyledi. İsrail'in deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyeceği aşikar. Filoyu ablukayı kırma girişiminde bulunmaması konusunda uyardık. Ne olacağını bilmiyoruz."

Donanmaya ilişkin değerlendirmesinde Tajani, "Donanmamız da ablukanın kırılması durumunda, filoya eşlik edemeyecek, çünkü çatışma ihtimali yok. Ayrıca kendi denizcilerimizin (askerlerimizin) güvenliğini de garanti altına almalıyız." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu 20 maddelik barış planı'ndan memnuniyet duyduklarını ve ateşkesin sağlanmasını umduklarını söyledi.

Geçen hafta İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, filodaki İtalyan vatandaşlarına yardım amacıyla donanmaya ait bir fırkateyni filonun yakınına gönderdiklerini açıklamıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise 24 Eylül'de bölgeye gönderilen fırkateynin askeri güç kullanmasının öngörülmediğini belirtmişti.

Özetle, İtalya hükümeti, filonun ablukayı kırma girişiminde bulunması halinde doğabilecek çatışma riskine karşı donanmanın eşlik etmeyeceğini ve askerlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguluyor.