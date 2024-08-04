İtalya, Lübnan'daki Vatandaşlarına Acil Terk Çağrısı Yaptı

İtalya, Lübnan'daki Yurttaşlarına Terk Çağrısı Yaptı

İtalya'da, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'daki kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'da bulunan İtalyan vatandaşlarını uyardı.

Lübnan'dan Ayrılma Zamanı

Tajani, X platformunda yaptığı paylaşımda, Lübnan'da geçici olarak bulunan İtalyanların, güney bölgesine seyahat etmemeleri ve mümkün olan en kısa sürede İtalya'ya dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Turistlere Uyarı

Bakan ayrıca, İtalyan turistlere de Lübnan'a seyahat etmemelerini tavsiye etti. Ülkede yaşanan güvenlik sıkıntıları dolayısıyla dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki Gerilim

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden çatışmalar ve İsrail'in kuzey sınırına düzenlediği saldırılar, Lübnan Hizbullahı ile yaşanan çatışmalara yol açtı. Özellikle 27 Temmuz'da gerçekleşen bir saldırıda Hizbullah Hareketi'nin suçlanması, ilişkileri daha da gergin hale getirdi.