İtalya, Lübnan'dan 178 Vatandaşını Tahliye Etti

İtalya Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti

İtalya hükümeti, Lübnan'da artan çatışmalar nedeniyle 178 vatandaşını tahliye etti. Özel bir seferle bu kişilerin ülkeye dönüşü sağlandı.

Tahliye Sürecinin Detayları

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen özel tahliye seferi ile Lübnan'dan gelen 178 İtalyan, Roma'ya ulaştı. Bakanlık, ilerleyen günlerde, Lübnan'dan ülkeye dönecek vatandaşlar için ek seferlerin düzenleneceğini bildirdi.

Yetkililerin Açıklamaları

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, “Tüm İtalyanları ticari uçuşlarla Lübnan’dan ayrılmaya davet ettik ve ek charter uçuşları ile bu sayıyı artırma çabamız sürüyor.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Beyrut Büyükelçiliği ve kriz masası ile Lübnan'daki İtalyanların durumunu yakından takip ettiklerini vurguladı.

İnsani Yardım Desteği

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı başka bir duyuru ile, Bakan Tajani tarafından 30 Eylül tarihinde açıklanan insani yardım için 17 milyon avroluk kaynak tahsis edildiğini bildirdi.