DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.119.321,64 0,85%

İtalya, Lübnan'dan 178 Vatandaşını Tahliye Etti

İtalya, Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle 178 vatandaşını özel seferle tahliye etti ve ek seferler planlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:27
İtalya, Lübnan'dan 178 Vatandaşını Tahliye Etti

İtalya Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti

İtalya hükümeti, Lübnan'da artan çatışmalar nedeniyle 178 vatandaşını tahliye etti. Özel bir seferle bu kişilerin ülkeye dönüşü sağlandı.

Tahliye Sürecinin Detayları

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen özel tahliye seferi ile Lübnan'dan gelen 178 İtalyan, Roma'ya ulaştı. Bakanlık, ilerleyen günlerde, Lübnan'dan ülkeye dönecek vatandaşlar için ek seferlerin düzenleneceğini bildirdi.

Yetkililerin Açıklamaları

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, “Tüm İtalyanları ticari uçuşlarla Lübnan’dan ayrılmaya davet ettik ve ek charter uçuşları ile bu sayıyı artırma çabamız sürüyor.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Beyrut Büyükelçiliği ve kriz masası ile Lübnan'daki İtalyanların durumunu yakından takip ettiklerini vurguladı.

İnsani Yardım Desteği

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı başka bir duyuru ile, Bakan Tajani tarafından 30 Eylül tarihinde açıklanan insani yardım için 17 milyon avroluk kaynak tahsis edildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı
2
Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da Partililerle Buluştu
3
Iğdır'da Kaybolan Öğretmen Otel Odasında Ölü Bulundu
4
BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı
5
Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi
6
Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!