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İtalya, Netanyahu'nun Tutuklama Emrinin Uygulanabilirliğini Sorguluyor

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emrinin uygulanabilirliğinden şüpheli olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 01:37
İtalya, Netanyahu'nun Tutuklama Emrinin Uygulanabilirliğini Sorguluyor

İtalya Dışişleri Bakanı, UCM'nin Tutuklama Emrini Değerlendirdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım'da verdiği tutuklama emrinin uygulanabilirliği konusundaki şüphelerini dile getirdi.

G7 Ülkeleriyle Yapılan Toplantı

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'nın yer aldığı G7 ülkeleri dışişleri bakanları, başkent Roma'nın güneyinde bulunan Anagni ve Fiuggi kasabalarında toplantılar gerçekleştirdi. Toplantıların ardından basın toplantısı düzenleyen Tajani, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini değerlendirdi.

Tajani, "Yasaya saygı göstereceğiz ancak yasanın ne dediğini görmemiz, devletin üst makamlarının garanti altında olup olmadığını anlamamız gerekiyor. UCM dışındaki ülkeler için bu kararların geçerli olup olmadığını da sorgulamalıyız. Uygulanabilirliği bana çok teorik geliyor çünkü Netanyahu tutuklanabileceği bir ülkeye asla gitmeyecektir,” ifadelerini kullandı.

G7'nin Ortak Tutumu

Tajani, G7'nin UCM'nin kararına yönelik ortak bir tutum alması için çaba gösterdiğini belirterek, "İtalya olarak istediğimiz ortak tutumu bulduk ve diğer ülkelerden de olumlu yanıt aldık," dedi. G7 Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirgesinde uluslararası insancıl hukuka bağlılığın vurgulandığı kaydedildi.

Ukrayna'ya Destek Vurgusu

Tajani, Ukrayna'ya destek konusuna da değinerek, "G7 olarak Ukrayna’yı Rusya ile müzakere edebilecek güçlü bir konuma getirmek için 2025 yılına dair Kiev’e verdiğimiz desteği yineledik," diye ekledi.

Gazze İçin İnsani Yardım

Ayrıca, Tajani mart ayında Birleşmiş Milletler'le başlatılan "Gazze için Gıda" girişimi çerçevesinde yarın Brindisi kentinden yeni bir yardım uçağının Gazze’ye insani yardımları götüreceğini duyurdu. Bu yardımda 20 ton gıda ve 20 ton sağlık malzemesi yer alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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