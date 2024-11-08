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İtalya'nın Arnavutluk'taki Düzensiz Göçmen Merkezi

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezine ikinci gemi 8 düzensiz göçmenle ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:18
İtalya'nın Arnavutluk'taki Düzensiz Göçmen Merkezi

İtalya'nın Arnavutluk'ta Kurduğu Düzensiz Göçmen Merkezi

İtalya'nın Arnavutluk'taki göçmen merkezine, 8 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci gemi, Arnavutluk'un Şingin Limanı'na ulaştı. Bu gemi, İtalyan Donanmasına ait Libra olup, Arnavutluk'un Leş iline bağlı Şingin ilçesindeki kabul merkezine yönlendirildi.

Göçmenlerin Durumu ve İşlemleri

Libra gemisi, göçmenlerin işlemleri için gerekli prosedürlerin uygulanacağı merkezde durdu. Arnavutluk'un ilgili makamları, geminin gelişiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak söz konusu düzensiz göçmenlerin Gjader'deki eski askeri kamp merkezine götürüleceği belirtildi. Bu merkezde, göçmenlerin sığınma talepleri sonuçlanana kadar kalacakları ifade edildi.

Önceki Göçmen Grubu Hakkındaki Gelişmeler

Arnavutluk ile İtalya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, 16 Ekim tarihinde Arnavutluk’a ilk grup düzensiz göçmen ulaşmıştı. Bu grup içinde yer alan iki kişi, reşit olmamaları ve sağlık sorunları nedeniyle İtalya'ya geri gönderilmişti. Ayrıca, Mısır ve Bangladeş uyruklu diğer 12 kişi için Roma Mahkemesi, bu bireylerin "güvenli ülke" statüsü gereği Arnavutluk'taki merkezde tutamayacaklarına karar vermişti.

Güvenli Ülke Statüsü ve Tartışmalar

İtalya'nın Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine ilişkin yapılan eleştirilerde, hükümetin bu uygulamanın masraflarını artırdığı savunuluyor. Başbakan Giorgia Meloni, anlaşmayı düzensiz göçmenlerin ülke girişlerini caydıracak bir önlem olarak değerlendirirken, muhalefet ise bu süreçte yaklaşık 800 milyon avro harcandığını iddia ederek hükümeti eleştirmiştir.

Uluslararası Eleştiriler ve Anlaşmanın Kapsamı

İtalya Başbakanı Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te imzaladığı anlaşma, yalnızca yetişkin ve sağlıklı erkek göçmenleri kapsamaktadır ve reşit olmayanlar ile savunmasız grupları dışarıda bırakmaktadır. Ayrıca, bu protokol yıllık 36 bin düzensiz göçmenin naklini planlamaktadır. Bazı medya organlarının da belirttiği üzere, bu tesisler "yeni Guantanamo" olarak eleştirilmektedir.

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezine 8 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci gemi...

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezine 8 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci gemi, Arnavutluk’un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı. Gemi, burada gerekli işlemlere tabi tutulduktan sonra göçmen merkezine gönderilecek.

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezine 8 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci gemi...

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezine 8 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci gemi, Arnavutluk’un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı. Gemi, burada gerekli işlemlere tabi tutulduktan sonra göçmen merkezine gönderilecek.

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