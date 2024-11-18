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İtalya'nın Ukrayna'ya Silah Desteği Politikası Sıkı Kalıyor

İtalya, Ukrayna'ya gönderilen silahların yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:34
İtalya'nın Ukrayna'ya Silah Desteği Politikası Sıkı Kalıyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e destek amacıyla sağladıkları silahların sadece Ukrayna topraklarında kullanılabileceğini ve bu konudaki tutumlarının değişmediğini belirtti.

Tajani, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında İtalyan basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahların sınırlı bir şekilde Rusya topraklarında kullanımına izin verdiğini hatırlattı.

Tajani, konuyla ilgili olarak, "Ukrayna'nın silah kullanımı konusundaki tutumumuzda herhangi bir değişiklik yok. Bu silahlar yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, savaşın çözümüne dair geniş katılımlı bir konferans taleplerini dile getiren bakan, "Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın katılımıyla bir barış konferansında buluşmayı tercih ediyoruz. Umarım Pekin, Moskova'nın bu anlamsız savaşa son vermesi gerektiğini anlamasına katkı sağlar." diye konuştu.

Öte yandan, Kuzey Kore askerlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki varlığının olumsuz bir işaret olduğunu ekledi. Ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi hakkında, "Bunun büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. NATO'ya üye ülkelerin ortak ve uyumlu bir karar alması gerektiği aşikâr." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İsrail konusundaki teklifine de değinen Tajani, "İsrail ile diyaloğu boykot etmenin mantığı yok. Barış süreci için İsrail ile iletişim kurmak zorundayız." şeklinde belirtti.

Son olarak, yeni AB Komisyonunun işe başlamasındaki gecikmenin 500 milyondan fazla Avrupa vatandaşı için ciddi bir sorun teşkil ettiğini vurguladı. İtalya'nın AB Komisyonunda başkan yardımcılığı için aday gösterdiği Raffaele Fitto'nun tüm niteliklere sahip olduğunu ileri sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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