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İtalya, Rusya'nın RAI Muhabirlerini Arananlar Listesine Almasını Protesto Ediyor

İtalya, RAI muhabirlerinin Rusya'nın arananlar listesine alınmasını sert bir dille kınadı ve Rus büyükelçiyi bakanlığa çağırdı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 02:35
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 02:35
İtalya, Rusya'nın RAI Muhabirlerini Arananlar Listesine Almasını Protesto Ediyor

İtalya, RAI Muhabirlerinin Arananlar Listesine Alınmasını Kınadı

İtalya'nın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Rusya'nın İtalyan kamu yayıncısı RAI muhabirlerinden Stefania Battistini ve Simone Traini'nin arananlar listesine alınması üzerine sert bir tepki gösterdi. Tajani, Rusya'nın Roma Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak durumu protesto etti.

Rusya'nın Şaşırtan Kararı

Tajani, X platformunda yaptığı açıklamada, "Rusya'nın iç işleyişinin bir parçası olarak, İtalya'daki büyükelçiyi bu tuhaf durumu anlatmak için bakanlığa çağırdım." ifadelerini kullandı. İtalyan ANSA ajansına göre, geçen aylarda Ukrayna ile Rusya'nın sınır bölgelerinde çekimler gerçekleştiren muhabirler arananlar listesine alındı.

RAI'nın Tepkisi ve Gazetecilik Vurgusu

RAI, yapılan bu işlemin bilgilenme özgürlüğüne ciddi bir darbe olduğunu vurguladı ve Battistini ile Traini'nin korunacağına dair güvence verdi. İtalya'daki basın ve yayın meslek odaları, Rusya'nın bu eylemini kınayarak, "Gazetecilik suç değildir!" şeklinde bir açıklama yaptı.

Olayın Arka Planı

RAI muhabirleri, 6 Ağustos 2023 tarihinde Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıları takip etmek üzere bölgeye giriş yapmıştı. İtalya'da 15 Ağustos'ta yapılan haberlere Moskova'nın tepkisi sert olmuş, İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve muhabirler hakkında cezai işlem başlatılmıştı. Bu gelişmelerin ardından RAI, güvenlik kaygıları nedeniyle iki muhabirini geçici olarak İtalya'ya geri çağırma kararı aldı.

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