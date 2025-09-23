İtalya: Rusya, Ukrayna'daki saldırılarla dikkatleri dağıtıyor

Crosetto: NATO üyesi hava sahası ihlalleri stratejik bir dikkat dağıtma

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya'nın son haftalardaki hava sahası ihlallerinin NATO'ya yönelik doğrudan bir provokasyondan çok, Ukrayna'daki eylemlerine dikkat çekme amacı taşıdığı değerlendirmesini paylaştı. Bu açıklama, ANSA ajansının haberine göre Crosetto'nun, NATO'nun doğu kanadında görev yapan ve ülkesinin hava sahası ihlallerine müdahale eden İtalyan askerlerini ziyareti sırasında geldi.

Crosetto, ziyarette yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın yaptığının, NATO'ya karşı bir provokasyondan ziyade, saldırılarını önemli ölçüde artırdıkları Ukrayna'da yaptıklarından dikkatleri dağıtmanın bir yolu olduğu izlenimini edindim. Çünkü Rusya, kış gelmeden önce Ukrayna'ya kesin olarak diz çöktürme girişiminde bulunuyor."

Tansiyonun yükselmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Crosetto, "NATO kararlılık göstermeli, ancak bir tırmanışı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu yüzden umarım kimse, askeri bir karşılık vermek zorunda kalmaz, kimse böyle davranmamalı. En azından hepimiz durumun yatışmasını ve şu anda sınıra doğru bir yarış gibi görünen gerginliğin azalmasını beklemeliyiz." dedi.

Crosetto, ayrıca Vladimir Putin tarafından istenen yönde hareket edilmemesi gerektiğini belirterek, "Aksine, sakinliğimizi ve rasyonelliğimizi koruyarak ve şu anda her şeyden önce Avrupa ve Ukrayna'da barışı hedefleyerek kararlı bir şekilde karşılık vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Norveç'in Oslo ve Danimarka'nın Kopenhag kentlerindeki havalimanlarında gözlemlenen insansız hava araçlarına ilişkin gelişmelere de değinen Crosetto, güvenlik önlemlerine ilişkin şunları söyledi: "Sadece havalimanlarını değil, tüm İtalya'yı güvence altına alacak önlemler üzerinde çalışıyoruz. Yakın gelecekte İtalyan havalimanlarına yönelik herhangi bir tehdit görmüyorum, ancak incelediğimiz plan, havalimanları da dahil olmak üzere gelecekte izlenmesi ve korunması gereken tüm altyapıyı kapsıyor. Plan mevcut ve her geçen gün uygulamaya koyma yolunda ilerleme kaydediyoruz."

Son ihlaller: Polonya, Romanya ve Estonya vakaları

Bölgedeki gerilim, daha önce bildirilen hava sahası ihlalleriyle de artış gösterdi. Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal ettiğini ve NATO'nun birlikte karşılık verdiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın hava sahasında Rus İHA'sı tespit edildi. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahası Rus jetlerince ihlal edildi ve NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirildi.