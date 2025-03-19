İtalya, Suriye'ye 50 Milyon Avro Yatırım Yapmaya Hazır

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almayı destekleyen ilk ülkelerden biri olduğunu belirtti. Tajani, Suriye'de çeşitli projelere 50 milyon avro yatırım yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Tajani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Suriye'deki geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı bir şekilde yönetilmesi, Şam'ın taahhüdünün bir göstergesi olacaktır" ifadesini kullandı. Ayrıca, Ulusal Diyalog Konferansı içeren son anayasa bildirgesini olumlu değerlendirerek, Şam hükümetinden tüm Suriye vatandaşlarının korunması konusunda taahhüt aldığını söyledi.

Tajani, Suriye'deki DEAŞ varlığına karşı duyduğu endişeleri de dile getirerek, terörle mücadele ve Hristiyan topluluklara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. "İtalya, yaptırımların askıya alınmasını destekleyen ilk ülkelerden biri. Hükümetin ekonomik toparlanma için uygun koşullara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Ülkedeki büyümeyi teşvik etmek için bir iş forumu düzenleyeceğiz" dedi.

Şeybani ise ziyaretinin amacının İtalya ile Suriye arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğunu belirtti. Yapılan görüşmelerin iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden başlatılması açısından önemli olduğunu vurguladı. İtalya'ya insani yardım ve Suriye'nin yeniden inşası konusundaki katkıları için teşekkür eden Şeybani, yaptırımların kaldırılmasının ülkenin toparlanmasına yardımcı olacağının altını çizdi.

Şeybani, bu yaptırımların vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirterek, kaldırılmasının mültecilerin geri dönüşüne yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca, ilan edilen anayasa bildirgesinin, hukukun üstünlüğü üzerine kurulu, tüm vatandaşların haklarını garanti altına alan modern bir devlet inşası için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, yeni Suriye yönetiminin ulusal birliği sağlamak için önemli adımlar attığını ekledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Roma'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından iki bakan, basın açıklaması yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Roma'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından iki bakan, basın açıklaması yaptı.