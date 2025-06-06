İtalya ve Malta'da Coşkulu Kurban Bayramı Namazı

İtalya ve Malta'da Kurban Bayramı Heyecanı

İtalya ve Malta'da yaşayan Müslüman toplulukları, Kurban Bayramı namazını büyük bir coşkuyla eda etti. İtalya'nın başkenti Roma ve çevresindeki kentlerdeki Müslümanlar, bayram için Roma Büyük Camisi'nde buluştu.

Roma'da Bayram Namazı

Farklı milletlerden gelen binlerce Müslüman, yoğun katılım nedeniyle Roma Büyük Camisi'nde bayram namazını üç kez kıldı. Ayrıca Roma dışında Milano, Napoli, Floransa gibi birçok şehirde de bayram namazları gerçekleştirildi.

Türk Topluluğu Camilerde Bir Araya Geldi

İtalya'nın kuzey kesiminde yoğun olarak yaşayan Türk vatandaşları, bayram namazı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'ne bağlı camilerde toplandı. Milano, Como, Venedik, Modena, Trieste, Verona ve Imperia'daki camilerde de büyük bir ilgi gözlemlendi.

Malta'daki Bayram Kutlaması

Akdeniz'in incisi Malta'da da Türk vatandaşları ve diğer Müslümanlar, bayram namazı için Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği'nde toplandı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Koordinatörü Ahmet Yunus Ergin kıldırdı. Namazın ardından katılımcılar birbirleriyle bayramlaştı.

Namazın hemen ardından ise imkanı olanlar, özel alanlarda kurban kesimini gerçekleştirerek dini yükümlülüklerini yerine getirdi.

Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da Kurban Bayramı dolayısıyla Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği'ne gelenler bayram namazı kıldı.

Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da Kurban Bayramı dolayısıyla Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği'ne gelenler bayram namazı kıldı.