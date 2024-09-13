İTO Başkanı Avdagiç'ten Enflasyon ve Fiyat Artışları Açıklaması

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten Enflasyon Değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonun aylık ortalamasının kısa vadede %1-1,5 seviyelerinde tutulması gereken bir döneme girildiğini ifade etti. Avdagiç, "Kamu iradesiyle belirlenen fiyat artışlarının enflasyonla uyumlu olması elzem," dedi.

Dezenflasyon Sürecinde Kritik Dönem

Avdagiç, İTO'nun yazılı açıklamasında, enflasyonda belirgin bir yavaşlama yaşandığını dile getirerek, "Aylık enflasyonun ana trendindeki yavaşlama önemli bir gelişme," yorumunu yaptı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde yıllık enflasyonda büyük düşüşler beklenmediğini belirtti.

Küresel Ekonomik Gelişmelerin Etkisi

Avdagiç, "Kur makasındaki sıkıntılar 2025 ve sonrası için devam edecek. Bu durum cari denge üzerinde risk oluşturabilir," diye uyardı. İTO Başkanı, reel sektör ve KOBİ sağlığının korunmasının önemine dikkat çekti ve üretim yapısının güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Makine ve Teçhizat Yatırımlarında Dikkat

Bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %2,5 büyüdüğünü hatırlatan Avdagiç, "Yatırımlarda ivme kaybı yaşanıyor. Makine ve teçhizat yatırımları çok dikkatle takip edilmeli," diye ekledi.

Batı Ekonomilerindeki Gelişmeler

Avdagiç, Batı'daki faiz düşüşlerinin Türkiye'ye olumlu yansıdığını ve maliyetli dış kaynak girişinin artmasını beklediklerini söyledi. "Bu fırsat alanlarını kalıcı hale getirmeliyiz," dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kamunun fiyat artışlarına ve enflasyon trendlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.