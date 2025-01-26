İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Japonca Eğitim İmkanı

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Japonca Eğitim Fırsatı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye'nin Japonca eğitimi veren ilk lisesi olarak öne çıkıyor. Okul, öğrencilere dört dil bilerek mezun olma imkanı sunuyor. İngilizce ve Arapça gibi yabancı dillerin yanı sıra Japonca da öğretilebiliyor.

Kültürüyle Birlikte Öğrenme

Japon öğretmenler eşliğinde düzenlenen Japonca dersleri, öğrencilere bu dili etkili bir şekilde öğrenme ve Japon kültürü ile tanışma fırsatı sunuyor. Mezuniyetlerinde dört dil bilme avantajına sahip olan öğrenciler ayrıca, Japonya'ya yapılan gezilerle öğrendiklerini pekiştiriyorlar.

Farklı Bir Bakış Açısı

Öğrencilerin akademik hayatlarına farklı bir perspektif kazandıran Japonca eğitimi, etkileyici bir öğretim sürecine dönüşüyor. Japonca Öğretmeni Satoko Boz, öğrencilerinin zeka ve kibarlık özelliklerinden bahsederken, onları Allah'ın ve velilerin emaneti olarak gördüğünü belirtti.

Öğrenci Deneyimleri

Öğrencilerden İsmet Efe Topuz, hazırlık sınıfındayken haftada 28 saat Japonca dersi aldığını ve bu dönem içinde Müslüm Gürses'in "Seni Yazdım" adlı şarkısını Japoncaya çevirdiğini aktardı. Muhammed Fatih Mercan ise Arapça ve İngilizce bildiği için Japoncayı dördüncü dil olarak seçtiğini belirtti.

Diğer öğrenciler de benzer bir şekilde Japonca öğrenme motivasyonlarını paylaştı. Mutullah Ömer Faruk Yayan, Arapça ve İngilizce öğrendikten sonra Japonca eklemek istediğini, Şamil Vefa Koç ise İngilizce becerilerinin yanı sıra Japon kültürüne ilgisi nedeniyle bu seçimi yaptığını ifade etti.

Kerem Demirci ise gelecekte yazılım mühendisi olmayı hedefleyerek, Japon şirketlerle iş birliği yapmak için Japonca öğrenmenin önemini vurguladı.