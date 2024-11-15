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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, WAITRO Başkanlığına Yeniden Seçildi

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, WAITRO başkanlığına oy birliğiyle yeniden seçildi. Türkiye'nin uluslararası görünürlüğü için önemli bir başarı kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:24
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, WAITRO Başkanlığına Yeniden Seçildi

Prof. Dr. Mandal, WAITRO Başkanlığına Yeniden Seçildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) başkanlığına yeniden seçildi. Bu önemli gelişme, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen WAITRO Küresel Zirvesi'nde gerçekleşti.

Yenilikçi Çözümler Üzerine Odaklanıldı

Zirve sırasında, inovasyonların somut sonuçlara nasıl dönüştürüleceği ve bu sayede küresel zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceği konuları üzerinde yoğunlaşıldı. Ayrıca, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda iklim değişikliği, eşitsizlik ve diğer küresel sorunlar için inovasyonun sağladığı büyük potansiyel ele alındı.

Başkanlık Görevine Devam

WAITRO Küresel Zirvesi'nin son gününde düzenlenen 27. Genel Kurul Toplantısı'nda, Prof. Dr. Mandal oy birliğiyle yeniden WAITRO Başkanı olarak seçildi. Mandal, 2023'ten itibaren sürdürdüğü başkanlık görevini, 2025-2026 dönemi boyunca devam ettirecek.

Türkiye'nin Uluslararası Görünürlüğü

Açıklamasında, WAITRO'nun 70’ten fazla ülkeden 200’e yakın kurumsal üyesi olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Mandal, başkanlığının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğü için önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Endüstriyel ve Teknolojik...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) başkanlığına yeniden seçildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Endüstriyel ve Teknolojik...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) başkanlığına yeniden seçildi.

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