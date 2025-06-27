İÜC'de 'Bilim Kafe' Etkinliği: Elektrikli ve Otonom Araçlar Gündemde

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında, elektrikli ve otonom araçları ele aldı.

Avcılar Yerleşkesi'ndeki Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilen programa katılan İÜC Teknoloji Takımları Koordinatörü Prof. Dr. Yasin Özçelep, fosil yakıtların çevreye verdiği zararın önemine dikkat çekti. Özçelep, elektrikli ve hidrojenli taşıtlarla otonom araçların alternatif çözümler olarak gündeme alındığını vurguladı.

Özçelep, "Elektrikli araçların avantajlarına baktığımızda, ilk başta çevreci olmaları dikkat çekiyor. Ancak aracı şarj ettiğimiz elektriğin kaynakları doğal gaz veya kömür gibi fosil yakıtlar ise, bu durum çevrecilik iddialarını sorgulatıyor. Menzil sorunları ise dikkat edilmesi gereken diğer hususlar arasında," dedi.

Otonom araçların hukuki düzenlemeleri üzerine konuşan Prof. Dr. Özçelep, "Otonom bir araç kaza yaptığında sorumluluk konusu hâlâ netleşmemiş durumda. Bu gibi detayları göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, elektrikli araç kullanımına geçişle beraber artan lityum bağımlılığına da dikkat çekerek, "Petrolü dışarıdan alıyoruz, kurtulalım derken belki lityuma bağımlı olabileceğiz," diye ekledi.

Programda, İÜC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail İnci gibi akademisyenler ile birlikte birçok öğrenci ve vatandaş da yer aldı. Rektör Yardımcısı Bilgin, etkinlik sırasında üniversitenin bilim standını ziyaret ederek, Dünya çapında düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması (IREC) kapsamında üçüncülük elde eden takımın öğrencilerinden bilgi aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisince koordine edilen ve 81 ilde bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe" kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da (İÜC) "elektrikli ve otonom araçlar" ele alındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisince koordine edilen ve 81 ilde bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe" kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da (İÜC) "elektrikli ve otonom araçlar" ele alındı.