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İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 15:21
İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Müdahale için Geniş Kapsamlı Ekip Görevlendirildi

Yangın ihbarının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yangına, 3 helikopter, 3 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve 90 personelden oluşan bir ekip ile müdahale edildi.

Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Kontrol altına alınan yangında, ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki ormanlık alanın yangından etkilenmemesi için azami dikkat gösterilmektedir.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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