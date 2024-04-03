İYİ Parti'de seçim sonrası istifa depremi: Buğra Kavuncu görevinden ayrıldı!

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Buğra Kavuncu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kavuncu'nun istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"31 Mart yerel seçim sonuçları, büyükşehirlerdeki yarışın genellikle iki parti arasında geçtiğini ve seçmenin genellikle istediği adaya oy vermekten çok, istemediği parti ya da adayın kazanmaması için karşısındaki en güçlü adaya yöneldiğini gösterdi. Bu durum, İstanbul gibi büyükşehirlerde partinin etkisinin azaldığını da ortaya koydu. İttifak sistemi, büyük partileri güçlendirirken diğer partilerin oy oranlarını azalttı. Bu nedenle, merkezi bir konumda olan ve katı bir ideolojiye sahip olmayan bir partinin varlığını sürdürebilmesi için yerel yönetimlerde iddialı olması önemlidir. Aksi halde, başka bir partinin yardımcısı haline gelebilir. Seçim sonuçları bunu bir kez daha gösterdi.

Partimiz, genel seçimler sonrası 31 Mart yerel seçimlerine ittifaksız girmeye karar verdi ve tüm ülkede aday belirleme süreci başladı. Ancak İstanbul için adaylık talebinde bulunan olmayınca görev bana düştü. Ben de bu sorumluluğu seve seve üstlendim.

Ancak, seçimlerin ardından aldığımız sonuçlar beklediğimizin altında kaldı. Bu nedenle, daha sağlıklı bir ortamda yapılması gereken olağanüstü kongre için görevimden istifa ediyorum.

Bu süreçte, partimin adını en onurlu şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım. Ancak eleştiriler de oldu, ancak bunları dikkate aldım ve mücadele ettim. Seçim akşamı istifa kararımı almamın nedeni, Genel Başkanımızın duyuracağı açıklamanın ardından istifa etmek istememdi.

Bu süreçte beni destekleyen İstanbul il ve ilçe teşkilatlarına, yol arkadaşlarıma ve gençlik kollarına teşekkür ederim."