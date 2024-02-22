İYİ Parti'de toplu istifa: 103 yeni isim daha istifasını verdi

İYİ Parti Kumru’da çalkalanıyor. Kumru’da AK Parti’nin adayı Yusuf Yalçuva’ya rakip olmadan bırakılması nedeniyle Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kuruluyla birlikte 103 kişilik bir grup olarak partiden ayrıldı ve istifa dilekçelerini Ankara’ya gönderdi.

İYİ Parti Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara ve yönetimi, partinin AK Parti’ye karşı aday göstermemesine tepki göstererek istifa etti. Ankara, bu kararın Kumru’yu tek parti baskısına mahkum ettiğini ve pazarlıkların sonucu olduğunu söyledi. İstifaların ardından 103 üye de partiden ayrıldı.

Murat Ankara, istifaların nedenini şöyle açıkladı: "Kumru’da AK Parti varsa, İyi Parti’de var dedirttik ama kıymet bilinmedi. Vefasızlıkları hep içimize attık. Bunun üzerine Kumru’da İP aday bile çıkaramadı. Bu zihniyetle düşünen insanlar, yönetime ve özellikle Kumru seçmenine ihanet etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstifa nedenine dair yapılan açıklama metnin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Kumru’yu seçeneksiz ve tek bir partiye teslim etmişlerdir. Bu ayıp kendilerine yeter. Maalesef Kumru AK Parti’ye teslim edilmiştir. Pazarlıkların kurbanı olmuştur. Kumru ve biz bu yapılanları hak etmiyoruz. Bu sebeplerden dolayı yönetim kurulu kararı alarak istifa kararı aldık."

Yapılan açıklamada bu nedenlerle istifa kararı alındığı duyurulduktan sora onlarca üyenin duruma tepki olarak istifa edenler arasında yer aldığı belirtildi.