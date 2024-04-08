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İYİ Parti’de üçüncü aday belli oldu: Müsavat Dervişoğlu açıklama yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yeniden aday olmayacağını açıklaması sonrasında, İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık için aday olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:40
İYİ Parti’de üçüncü aday belli oldu: Müsavat Dervişoğlu açıklama yaptı

Seçim sonrasında İYİ Parti 27 Nisan’da olağanüstü seçimli kurultaya gitme kararı aldıklarını duyurmuştu. İYİ Parti kurucularından olan Gündüz Kodaz ve partinin genel başkan yardımcı olan Mehmet Tolga Akalın, genel başkanlığa aday olacaklarını açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan’da yapılacak olan olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Bu durum sonrasında ise İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Müsavat Dervişoğlu, “Genel başkanımızın kararına saygı duyuyorum. Kendisini ziyaret edip hayır duasını alacağım. Oldukça kritik bir eşikteyiz ve gelişmelere kayıtsız kalmam mümkün değil. Tarihin üzerime yüklemiş olduğu sorumluluktan uzak durmayacağım.” şeklinde konuşarak, genel başkanlık için aday olduğunu ifade etti.

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