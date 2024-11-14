İYİ Parti'den Asgari Ücret Talepleri: 28 Bin Lira ve Acil Zam İhtiyacı

İYİ Parti'den Acil Asgari Ücret Talebi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, asgari ücretin en az 28 bin lira olması ve Temmuz ayında ilave bir zam yapılması gerektiğini savundu.

Meclis'te Açıklamalarda Bulundu

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Selçuk ilçesinde evde çıkan bir yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesini de gündeme getirerek, konunun siyasetten bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Ekonomik Sorunlar ve Çocuk İstismarı

Kavuncu, Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslandığında birçok konuda ciddi zafiyetler içinde olduğunu belirterek, iktidarın makroekonomik politikalarının yaşanan trajedilerin temel sebebi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin dünyada en yüksek üçüncü enflasyona sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Kavuncu, insanların %68’inin mahallelerinde kendilerini güvende hissetmediğini söyledi.

Çocuk istismarının yaygınlaştığına ve Türkiye'de teşhis edilmiş 250 HIV pozitif çocuk vakası bulunduğuna dikkat çeken Kavuncu, “Çocukları korumaktan aciz bir duruma düştük.” dedi.

Kaz Dağları'nda Çevresel Tehdit

Kavuncu, Kaz Dağları'ndaki hukuksuz işleyişe de dikkat çekerek, “Eğer proje durdurulmazsa milyona yakın ağaç katledilecek.” ifadesini kullandı. Danıştay’ın konuyla ilgili kararını acilen vermesi gerektiğini dile getirdi.

Asgari Ücret ve Enflasyon Değerlendirmesi

Asgari ücretin güncel durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, “Asgari ücret 17 bin lira; gerçekte 12 bin liralık alım gücüne sahip.” şeklinde konuştu. Türkiye'nin enflasyon oranının beklenen oranın altında kaldığını belirten Kavuncu, “Temmuz ayında yapılacak zam, enflasyonla mücadele açısından şarttır.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.