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İYİ Parti'den Denizli Milletvekili'ne Kınama Ceza Değerlendirmesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, kınama cezası verilen Denizli Milletvekili Öztürk ile ilgili yaşanan süreci eleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 14:15
İYİ Parti'den Denizli Milletvekili'ne Kınama Ceza Değerlendirmesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Kınama Cezasını Değerlendirdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalar sonrasında partisinin Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını değerlendirdi. Kavuncu, düzenlediği basın toplantısında, dün Genel Kurul'da gerçekleştirilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında olanları aktardı.

Kavuncu, teklifin 12'nci maddesinin görüşmeleri sırasında DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yaptırılan Talat Paşa Anıtı'nı eleştirdiği ve Ermeni diasporasının tezlerini dillendirdiği anımsatarak, partisinin Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın tepkisine oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün mikrofonunu kapatarak yanıt verdiğini dile getirdi.

Oturuma verilen aranın sonrasında TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e, kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle kınama cezası verildiğini belirten Kavuncu, bunun Tekin Bingöl'ün tarafsızlığına gölge düşürdüğünü vurguladı.

Kavuncu, bunun yanı sıra, Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu iddia eden bir partinin Meclis Başkanvekilini koruma refleksiyle birlikte, Ermeni diasporasının iddialarını gündeme getiren milletvekiline itiraz etme cesaretini göstermesi gerektiğinin altını çizdi. "Tekin Bingöl'ü koruduğu kadar Talat Paşa'yı muhafaza etmeyen, kendi belediye başkanlarının yapmış olduğu anıta sahip çıkmak yerine tecrübesizliklere sahip çıkmayı çift eden bir anlayışla karşı karşıya kaldık."

Kavuncu, yaşananları siyasi rant elde etme refleksiyle hareket etmek olarak nitelendirirken, sessiz kalmayı da "şuursuzluk" olarak tanımladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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