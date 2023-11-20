İYİ Parti'den flaş Ümit Dikbayır kararı! Kesin ihraç talebiyle disiplinde sevk edildi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti lideri Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddiasıyla ilgili olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır hakkındaki ihraç talebini duyururken ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.

İYİ Parti'den flaş Ümit Dikbayır kararı! Kesin ihraç talebiyle disiplinde sevk edildi
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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, iddia edilen banka hesapları incelemesiyle ilgili olarak parti içi disiplin sürecine alındı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır'ın disipline sevk edildiğini doğrulayarak, detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.

Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener'in ve oğlunun banka hesaplarının denetlendiği iddialarının odak noktası olmuştu. Akşener, bu iddiaların doğru olması durumunda siyaseti bırakacağını belirtmişti. Ümit Dikbayır da benzer bir açıklamada bulunarak herhangi bir iddianın doğruluğu halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini dile getirmişti.

ümit dikbayır

Dikbayır, bu konuda şeffaflık talep ederek Parti Disiplin Kurulu'na başvuruda bulunmuş ve durumun aydınlatılmasını istemişti. Eğer sonuç alamazsa Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmayı düşündüğünü açıklamıştı.

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