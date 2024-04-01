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İYİ Parti'den Genel Başkan Akşener için istifa çağrısı

İYİ Parti’nin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabında istifa kararını duyurdu. Partideki görevini bıraktığını ifade eden Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de istifaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:17
İYİ Parti'den Genel Başkan Akşener için istifa çağrısı

İYİ Parti'de Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevi üstlenmiş olan Bilge Yılmaz, seçim sonrası sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Yılmaz, seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanması sonrasında parti içindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca Yılmaz paylaşımında, partinin genel başkanı Meral Akşener’e de istifa çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için istifa çağırısı yapan Bilge Yılmaz, “ülkenin AKP’den kurtulması için bugünden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sonuçlar gösteriyor ki yapacak çok fazla işimiz var ve kaybedecek vakit yok. Bu konu ile ilgili çalışmalara ağırlık vermek için partideki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” sözlerini paylaştı.

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