İYİ Parti'den Mersin Mitingi: Dervişoğlu — 'Üretimle Büyüyen, Adaletle Yönetilen Türkiye'

Mersin, Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlenen "Birinci Vazifen" mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin "Birinci Vazifen" sloganıyla Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlenen mitingde konuştu.

Dervişoğlu, konuşmasında ülkedeki sorunların çözümünün meydanlarda olduğunu savunarak, Türkiye'yi karış karış dolaşıp vatandaşlarla görüştüklerini belirtti.

"Türkiye'yi üretimle büyüten, adaletle yöneten bir geleceğe kavuşturacağız ve o geleceği birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, partilerinin kalıcı çözümler üretmek için hazır ve kararlı olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu, "Biz hazır ve kararlıyız. Türkiye'nin sanayiden ticarete, tarımdan asgari ücrete ve sosyal politikalara kadar tüm sorunlarını kucaklayan kalıcı çözümler üretmek için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Adınız gibi inanın ve kendinize güvenin." dedi.

Vatandaştan partisine güven göstermesini isteyen Dervişoğlu, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Biz, bu Türkiye'yi yönetmeye artık hazırız. Milletimizin desteğiyle Türkiye'yi üretimle büyüten, adaletle yöneten bir geleceğe kavuşturacağız ve o geleceği birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Aranan ve beklenen; doğru, cesur ve iyi bir yönetimdir. İyiliği, cesareti bu çatının altında toplayacağız. Vatanımıza borcumuz da birinci vazifemiz de budur. Herkes bu görevin şuurunda olmak durumundadır."

Dervişoğlu, Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin yüksek ve zengin olduğunu belirterek, "Bizim yönettiğimiz Türkiye'de, açlık sınırının altında asgari ücret, asgari ücretin altında bir emekli maaşı olmayacak. Hakkı gasbedilen emekçilerimizin, emeklilerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunup kendilerine teslim edeceğiz." dedi.

Konuşma, İYİ Parti'nin sosyal politikalar, asgari ücret ve emekçi haklarına dair taahhütlerini yineleyerek partinin saha çalışmalarını ve çözüm odaklı vaatlerini öne çıkardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'de partisinin "Birinci Vazifen" sloganıyla Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlediği mitingde konuşma yaptı.