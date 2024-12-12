İYİ Parti'den Suriye Açıklaması: Kavuncu, Türk Dış Politikasının Önemi Üzerine Vurgu Yaptı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Suriye’deki Gelişmeleri Değerlendirdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye'nin Suriye'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamalarda, Suriye halkının kendi ülkesinin geleceğine karar vermesinin önemini vurguladı. Kavuncu, bu ortamın tesis edilmesi için Türkiye'nin üzerlerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Meclis Toplantılarında İktidarın Tutumu

Kavuncu, TBMM Genel KuruluSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi. "Yenidoğan çetesi" ile ilgili çok sayıda soru yöneltildiğini hatırlatan Kavuncu, Bakan'ın bu sorulara karşı tutumunun kamuoyunda kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Dış Politika ve Adalet Beklentisi

Kavuncu, Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerine de katılarak, bakanın yargıyla ilgili endekslerin algı yaratmak için oluşturulduğunu belirttiğine dikkat çekti. Ayrıca, hakimlere "coğrafi teminat" verilmemesinin hukukun önündeki en büyük engel olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin dış politikada daha aktif bir rol alması gerektiğini dile getiren Kavuncu, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin artırılmasını talep etti.

Suriye’nin Geleceği ve Bölgedeki Güvenlik

Kavuncu, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ulusal çıkarların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından ve bu ülkede barış ile istikrarın sağlanmasından yana olduklarını ifade eden Kavuncu, Türkiye’nin sınırlarında terör devleti kurulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Partisinin, bölgedeki Türkmen varlığının korunması konusunda hassasiyet taşıdığını da dile getiren Kavuncu, Suriye konusunda ihtiyatlı ve dengeli bir duruş sergilenmesi gerektiği mesajını verdi.