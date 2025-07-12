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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Edirne'de Çiftçiler ve Şehit Aileleriyle Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'de çiftçiler ve şehit aileleriyle önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 20:17
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Edirne'de Çiftçiler ve Şehit Aileleriyle Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Edirne'de Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'de önemli ziyaretlerde bulundu. Programına Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmakköy köyünden başlayan Dervişoğlu, burada yerel çiftçilerle bir araya geldi.

Dervişoğlu, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, Türkiye'nin yanlış tarım politikaları nedeniyle üretim kapasitesinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Her geçen gün çiftçilerin ve üreticilerin zorluklarının arttığını ifade etti.

İlçedeki esnaf ziyaretinin ardından, Dervişoğlu Edirne il merkezinde bulunan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde şehit aileleriyle bir araya geldi. Şehitlerin manevi huzurunda ailelerinin önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Ayrıca, Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nı ziyaret eden Dervişoğlu, anıta dair, "Bu anıt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu belgesidir" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kapalı bir toplantı gerçekleştirdikten sonra partisinin genişletilmiş il divan kurulu toplantısına katıldı. Burada, il il gezerek partililer ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, yaşanan sorunları yerinde dinleyerek Meclis'te gündeme getireceklerini sözlerine ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'de Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'de Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nı ziyaret etti. Dervişoğlu, burada konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'de Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'de Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nı ziyaret etti. Dervişoğlu, burada konuşma yaptı.

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