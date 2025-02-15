İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kayseri'de Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretleri ve parti toplantısına katıldı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 20:18
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kayseri'de Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Dervişoğlu, ziyaretlerine Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile başladı. Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyareti sırasında, bir esnafın yönelttiği "Altılı masada var mısınız, yok musunuz?" sorusuna "Sahibi olmadığım hiçbir masanın sandalyesi olmam," yanıtını veren Dervişoğlu, bir başka esnafın "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı oluyor da siz neden olmuyorsunuz?" sorusuna da ilginç bir şekilde "Allah söyletti seni. İnşallah. Hayalleri olanlarla ilgili olumsuz bir şey söylemeyelim. O bize uygun olmaz," şeklinde cevap verdi.

Dervişoğlu, Tomarza'daki temaslarının ardından Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Burada, odanın başkan yardımcısı Hasan Köksal ile kentteki ticaret hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Üretim ve ticaret konusunda destek verdiklerini belirtti.

İnovatif İş İnsanları Derneği'ni de ziyaret eden Dervişoğlu, dernek başkanı Ahmet Esad Talo ve üyeleriyle bir araya geldi.

Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Katıldığı toplantıda, İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerine dair herhangi bir tepki göstermediğini belirten Dervişoğlu, "Vatandaşlarımız istifaların nasıl ve neden olduğunu benden iyi biliyor. Ben partimizden giden hiç kimseye olumsuz bir şey söylemedim," ifadelerini kullandı. Bu tavrının seçmenden tepkilere yol açabileceğini vurgulayan Dervişoğlu, siyasi namusun önemine değindi.

Dervişoğlu, siyasilerin asıl konuşması gereken konuları dile getirdi. "Boşanmalar arttı. İntiharlar arttı. Sanal kumar belası bütün gençleri sardı," diye belirten Dervişoğlu, Türkiye'nin gerçeklerini anlatmak üzere Anadolu yollarında olduklarını ifade etti.

Konuşmanın sonunda, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, Dervişoğlu'na el dokuması kilim hediye etti. Programın ardından partiye yeni üye olanlara rozet takan Dervişoğlu, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Ziyaretlerde Dervişoğlu'na İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, milletvekilleri, parti yöneticileri ve il teşkilatı mensupları eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Kayseri'de Tomarza Belediye Başkanı Osman...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Kayseri'de Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti. Dervişoğlu'nu ilçe girişinde partililer karşıladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Kayseri'de Tomarza Belediye Başkanı Osman...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Kayseri'de Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti. Dervişoğlu'nu ilçe girişinde partililer karşıladı.

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