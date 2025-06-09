İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Marmara Cezaevi'ndeki Tutukluları Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ali Sukas’ı, tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Ziyaret, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Dervişoğlu, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu, Özdağ ve gençlik yıllarından arkadaşı olan Sukas ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Dervişoğlu, Özdağ’ın 11 Haziran tarihinde bir duruşması olduğunu hatırlatarak, “Dilerim ve umarım ki o gün özgürlüğüne kavuşacağı gün olur. Kendisinin de beklentisi aslına bakarsanız bu yöndedir.” dedi.

İmamoğlu’nun iddianamesinin henüz hazırlanmadığını ve soruşturmanın dalgalar halinde devam ettiğini aktaran Dervişoğlu, “Süreçte birtakım haksız tutuklamaların olduğunu savundum.” şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, İmamoğlu’nun kaçma şüphesiyle tutuklandığını ifade ederek, “Kaçma şüphesi üzerine inşa edilmiş olan tutuklama süreci makul görülebilecek bir durum değildir.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu ve en zor şartlarda bile insanın özgürlüğünden mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Bu ızdırap dolu süreçler yaşanmadan da soruşturma, kovuşturma ve yargılama yapılabilir.” dedi.

Dervişoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile ilgili, “Sukas gibi birisinin, basında görülen bu tür suçlamalara muhatap bulunmuş olması, ne Ali Sukas'ın ne de benim kabul edebileceğim bir durum değildir.” ifadesini kullandı.

Açıklamasının ardından partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, cezaevinden ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ali Sukas'ı tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etti. Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı.