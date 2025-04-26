İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Birleşme Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Rize'de düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunların aşılması için kalplerin ve gönüllerin birleşmesinin önemine dikkat çekti. Dervişoğlu, "Artık parti ayrımının, partilerin farklılıklarından kaynaklı tartışmaların yaşanması zamanı değildir. Türk vatanının bölünmezliği için yola düşmenin zamanıdır," ifadelerini kullandı.

Parti Ayrımının Zamanı Değil

Dervişoğlu, siyasetin genellikle kendi partisinin menfaatlerini göz önünde bulundurduğunu belirterek, Türkiye'deki siyasi partilerin sayısının 167 olduğuna dikkat çekti. "Her gelen maşallah parti kuruyor. Neden kuruyor? Çünkü öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki pazarlık için kurulan partiler var Türkiye'de," diyerek mevcut siyasi sistemin eleştirisini yaptı.

Parlamenter Sistem Vurgusu

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kurulma amacının milletin birleştirici gücünü siyasete taşımak olduğunu ifade etti. "Partiyi biz kurduk, tabelayı siz astınız. Şimdi o tabelayı alıp daha yükseklere de siz çıkaracaksınız," dedi. Ayrıca, parlamenter demokratik sistemin yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Demokrasinin Önemi

Dervişoğlu, demokrasilerde çözümün sandık olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ya bu düzene devam edip otokrasiye teslim olacak ya da demokrasi bayrağını yeniden ayağa kaldıracaktır. Başka çare yoktur," diye konuştu.

Çay Hasat Dönemi ve Fiyatlar

Son olarak, çay hasat döneminin yaklaştığını da belirten Dervişoğlu, yaş çay alım fiyatının 35 liradan düşük olmaması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 4), partisince Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 4), partisince Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.