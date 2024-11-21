İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çayırhan Termik Santrali Ziyareti

Dervişoğlu'ndan Kritik Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çayırhan Termik Santrali'nde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında madencilerin özelleştirmeye karşı endişelerini paylaştı. Dervişoğlu, özelleştirmenin işçilerin geleceği konusunda teminat sağlamadığını vurgulayarak, "İhale şartnamesinin 17'nci maddesinin yeniden düzenlenmesi, işçilerimizin geleceğe dair hak ve hukukunun güvence altına alınması lazım" dedi.

Özelleştirmenin Riskleri

Dervişoğlu, hükümetin özelleştirmelerle milli varlıkların kaybedilmesine sebep olabilecek adımlar attığını savundu. Ziyaretinde, Çayırhan Termik Santrali'nde yaklaşık 1500 kişinin çalıştığına dikkat çekerek, bu işçilerin yüzde 40'ının işletmeye ait lojmanlarda yaşadığını belirtti. Dervişoğlu, "Burası özelleştirilirse, bu işçilerin geleceklerinin ne olacağı belli değil" dedi.

İşçilerin Hakları ve Barınma Sorunu

"İşçilerin barınma ve iş güvenliklerinin sağlanması için gereken adımları atacağıma söz veriyorum," diyen Dervişoğlu, özelleştirilen işletmelerin Cumhuriyet'in mirası olduğunu da sözlerine ekledi.

Elektirik Üretimi ve Sosyal Etki

Dervişoğlu, özelleştirmenin ardından Çayırhan Termik Santrali'nin Ankara'nın elektrik ihtiyacına katkısını hatırlatarak, "Yaklaşık 1 milyon aile burada üretilen elektrikten faydalanıyor" ifadelerini kullandı. Ziyaretinin ardından maden işçileri ve aileleriyle bir araya gelerek, onlara destek olma sözü verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı olan madencileri ve ailelerini ziyaret etti.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı olan madencileri ve ailelerini ziyaret etti.