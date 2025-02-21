İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Seçim Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kritik Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Manisa'da yaptığı çiftçi buluşmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) seçimle ilgili bir karar almadığını belirterek, varsayımlar üzerinde siyasi spekülasyonların yaratılmasını anlamadığını ifade etti.

Yeniharmandalı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelen Dervişoğlu, illere yaptığı ziyaretlerin amacının sorunları yerinde tespit etmek ve toplumun tüm kesimleriyle buluşmak olduğunu vurguladı. Çiftçilerin sorunlarını bildiklerini ve muhalefette olmalarına rağmen TBMM çatısı altında çözüm için çalıştıklarını kaydetti.

Çiftçi Sorunları ve Destek İhtiyacı

Dervişoğlu, çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Girdi maliyetleri yüksek ve yükselmeye devam ediyor. Ürün fiyatları da beklentiyi karşılamıyor. Bu nedenle çiftçimiz üretimden vazgeçme noktasına geliyor.” dedi.

Seçim Spekülasyonlarına Yanıt

Gazetecilerin, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime ilişkin sorusuna da yanıt veren Dervişoğlu, “Hükümetin açıklamalarına göre en erken seçim 2027 yılının kasım ayında olabilir. Bugün daha 2025'in başındayız. Neden bu kadar erken spekülasyon yapıldığını anlayamıyorum.” şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı adayının belirlenme şartlarını da hatırlatarak, “Meclis'te grubu olan siyasi partiler, belirli şartları sağlıyorsa cumhurbaşkanı adayı belirleyebilir.” dedi.

Sonuç olarak, Müsavat Dervişoğlu'ndan gelen bu açıklamalar, hem çiftçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmekte hem de seçim süreçlerine yönelik belirsizliklere karşı duyulan kaygıları yansıtmaktadır.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (fotoğrafta), Manisa'daki programı kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki çiftlikte, çiftçilerle bir araya geldi. Dervişoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (fotoğrafta), Manisa'daki programı kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki çiftlikte, çiftçilerle bir araya geldi. Dervişoğlu, burada açıklamalarda bulundu.