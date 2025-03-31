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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Volkan Konak'a Taziye Mesajı

Müsavat Dervişoğlu, şarkıcı Volkan Konak'ın vefatı için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:02
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Volkan Konak'a Taziye Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Taziye Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konserde fenalaşarak hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

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Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin eğilmeyen güçlü sesi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun," diye belirtti.

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