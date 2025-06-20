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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Talat Paşa'nın Kabrini Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Talat Paşa'nın kabrini ziyaret ederek, manevi mirasına sahip çıkma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:44
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Talat Paşa'nın Kabrini Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Talat Paşa'nın Kabrini Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli sadrazamlarından Talat Paşa'nın Şişli'deki kabrini ziyaret etti. Dervişoğlu, partilileriyle birlikte Talat Paşa'nın Abide-i Hürriyet Anıtı'ndaki kabrine gelerek, saygı duruşunda bulundu.

Çelenk ve Dua

Dervişoğlu, Talat Paşa'nın kabrine çelenk bıraktıktan sonra dualar etti. Ziyaret sonrası, burada bulunan Enver Paşa, Mithat Paşa ve diğer önemli isimlerin kabirlerini de ziyaret ederek, karanfiller bıraktı.

Basın Açıklaması

Dervişoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Böyle manevi atmosferden nutuk irade edecek değilim. Ancak günün anlamı ve önemine binaen ifade etmek istiyorum ki; 'Bir Talat ölür, binlerce Talat yetişir.' Biz bu manevi mirasın sonuna kadar takipçisi olacağız. Türkiye ve Türk düşmanlarına asla ve kata fırsat tanımayacağız." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 3), Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 3), Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın Şişli'deki kabrini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 3), Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 3), Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın Şişli'deki kabrini ziyaret etti.

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