İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Tekirdağ'da Vatandaşlarla Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Tekirdağ Ziyaretinde Önemli Mesajlar Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çiftçi, işçi ve esnafın sorunlarına dikkat çekti. Dervişoğlu, halkın içinde bulunmanın önemine vurgu yaparak, "Çiftçinin derdini tarlasında, işçinin derdini çalıştığı fabrikadaki tezgahında, esnafın derdini dükkanında, sanayicinin derdini sanayi ticaret odalarında dinleyerek karşı karşıya bulunduğumuz problemlere ortak bir akıl geliştirmek suretiyle çözüm arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkın İçinde Olmanın Gerekliliği

Dervişoğlu, siyasetçilerin sadece kürsülerde değil, halkın içinde de konuşmaları gerektiğini belirtti. "Görkemli toplantılar yapmak yerine vatandaşımızın derdiyle hem dert haliyle de hemhal olmak kaydıyla Anadolu'nun her yerinde dolaşıyoruz." diyen Dervişoğlu, İYİ Parti olarak her zaman milletin yanında olduklarını vurguladı.

Çözümler Üretme Vurgusu

Dervişoğlu, vatandaşları mağdur eden olumsuzluklara karşı durmanın İYİ Parti'nin görevi olduğuna işaret etti. "Bulduğumuz çözümleri, yaşadığımız yörelerin dertlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin aracılığıyla dile getirip kamuoyunda tartışılır hale getirmek suretiyle, bu problemlerin çözümü yolunda hem yol gösterici hem de uyarıcı vasfımızı kullanarak iktidarı harekete geçirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Şehit Öğretmeni Unutmadı

Dervişoğlu, Tekirdağ’daki programının ardından Şarköy ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 1993 yılında şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in kabrini ziyaret etti. Kabre çiçek bırakan Dervişoğlu, burada dua etti.

Esnafla Sohbet ve İl Divan Toplantısı

Sonrasında Atatürk Caddesi'nde esnaflarla bir süre sohbet eden Dervişoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Dervişoğlu, Tekirdağ’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken, programda İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ve İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner de konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu. Dervişoğlu, Şarköy ilçesine geçerek 1993 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in kabrini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu. Dervişoğlu, Şarköy ilçesine geçerek 1993 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in kabrini ziyaret etti.