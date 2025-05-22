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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Öz'ü Ağırladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 22:31
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Öz'ü Ağırladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ve beraberindeki heyeti, Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bu önemli buluşma, iki liderin ülkede yürütülen sosyal ve kültürel politikalar üzerine görüş alışverişinde bulunmasını sağladı. Dervişoğlu, Türk Ocakları'nın milli ve manevi değerlerin korunmasına yönelik yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, bu tür iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmenin detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, ancak iki tarafın da iş birliklerini güçlendirme konusunda istekli olduğu değerlendiriliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ve beraberindeki...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ve beraberindeki...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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