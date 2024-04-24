İYİ Parti kurultayında sınırlı katılım: İzleyicilere kapılar kapalı!

İYİ Parti'nin 27 Nisan'da Ankara'da düzenleyeceği 5. Olağanüstü Kurultayı'na izleyicilerin alınmayacağı açıklandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun tarafından yapılan açıklamada, kurultayın ATO Congresium'da gerçekleşeceği belirtilirken, izleyicilere ilişkin alınan karar da kamuoyuna duyuruldu.



Olgun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurultayın detayları ve katılımcılar hakkında bilgi verildi. Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları temsilcileri ile yapılan toplantıda, salonun fiziki şartları ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, kurultaya sadece delegeler ile il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri davet edileceği kararı alındı.

Aday temsilcileri arasında herhangi bir itirazın olmamasıyla birlikte alınan kararın, kurultayın sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla alındığı vurgulandı. Olgun, açıklamasında, "Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, İYİ Parti ailesi olarak kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim" ifadesini kullandı.