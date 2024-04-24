Bist 100
9.722,09 0%
DOLAR
32,56 0,02%
EURO
34,87 -0,05%
ALTIN
2.421,18 0,13%

İYİ Parti kurultayında sınırlı katılım: İzleyicilere kapılar kapalı!

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'na izleyici alınmayacak kararı, Ankara'da gerçekleşecek önemli toplantının detaylarını belirliyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 21:00
İYİ Parti kurultayında sınırlı katılım: İzleyicilere kapılar kapalı!

İYİ Parti'nin 27 Nisan'da Ankara'da düzenleyeceği 5. Olağanüstü Kurultayı'na izleyicilerin alınmayacağı açıklandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun tarafından yapılan açıklamada, kurultayın ATO Congresium'da gerçekleşeceği belirtilirken, izleyicilere ilişkin alınan karar da kamuoyuna duyuruldu.

Olgun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurultayın detayları ve katılımcılar hakkında bilgi verildi. Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları temsilcileri ile yapılan toplantıda, salonun fiziki şartları ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, kurultaya sadece delegeler ile il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri davet edileceği kararı alındı.

Aday temsilcileri arasında herhangi bir itirazın olmamasıyla birlikte alınan kararın, kurultayın sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla alındığı vurgulandı. Olgun, açıklamasında, "Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, İYİ Parti ailesi olarak kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim" ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Altını olan hemen bunu yapsın! Uzman isim altın zengini yapacak formülü verdi!

Elinde TL'si olup bunu yapan ah vah edecek! Uzmanlar bas bas bağırdı

Emekli maaşlarına Nisan ayarı! Hesaplar değişti: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Adınıza 7.608 TL'lik yardım hakkı çıkmış olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

81 ilde tapusu olanlar dikkat! Bunu yapana devlet her ay kira ödeyecek!

Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı

Emekli maaşlarına Nisan ayarı! Hesaplar değişti: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Elinde TL'si olup bunu yapan ah vah edecek! Uzmanlar bas bas bağırdı

Cebinde Bankkkart'ı olanlara duyuruldu! 23.59'a kadar bunu yapmayan pişman olacak

Bakanlıktan emekliye ah vah çektirtecek gelişme! 'Temmuz zammı hiç de beklediğiniz gibi olmayacak'

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Adınıza 7.608 TL'lik yardım hakkı çıkmış olabilir

Arabası 15 yaşın üzerinde olanlar dikkat! Sonunda oh çektiren karar çıktı

Altını olan hemen bunu yapsın! Uzman isim altın zengini yapacak formülü verdi!