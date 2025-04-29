İYİ Parti'li Türkoğlu: Eskişehir'deki Boşaltılan Okullar Yeniden Eğitime Kazandırılmalı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Eskişehir’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 12 okulun yeniden eğitime kazandırılması gerektiğini belirtti.

Türkoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, bu okulların iki yıl önce boşaltıldığını ve şu anda metruk binalar haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, yerlerin uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanıldığını ve çevre sakinleri için ciddi tehlikeler oluşturduğunu vurguladı.

“Bu binalar, içindeki malzemeyle çürümeye terk edilmiştir. Bu konuyu defalarca gündeme getirmemize rağmen hiçbir iş ve işlem yapılmadı.” diyen Türkoğlu, bu okulların tekrar eğitime kazandırılmasını talep etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu (solda), TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu (solda), TBMM'de basın toplantısı düzenledi.