İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Başarılı Ameliyat Geçirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Önemli Gelişme

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, elindeki tendon sıkışması nedeniyle ameliyat oldu. Partiden aldığımız bilgilere göre, Dervişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilerek başarılı bir operasyon geçirdi.

Ameliyatın Detayları

Yapılan yazılı açıklamada, Dervişoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu; operasyonun ardından, bugün partinin genel merkezindeki çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Gelecek Programlar

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde yer alacağı bilgisi gelen Dervişoğlu, aynı gün akşamı Mersin'de düzenlenecek belediye festivaline de katılacak.