İYİ Parti Sözcüsü'nden Özel cevap: "Emekli ittifakı yok, milletle ittifak yapıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti ile emekli ittifakında buluşacakları yönündeki sözleri, İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu tarafından yanıtlandı. Zorlu, "Seçim zamanı gelince bazılarının aklına geliyor insanların, emeklimizin, emekçimizin problemleri. Doğrusu biz, ittifakı sadece milletimizle yapıyoruz. Hele 'kent uzlaşısı' falan, bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz, tanımıyoruz. Ancak emeklimizin, engellimizin, ezilen kesimlerin, feryat eden insanların hakkını savunmak için bir ittifak yapmamıza gerek yok. Zaten milletimizin bize verdiği asli bir sorumluluk bu" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş İddiaları ve Değerlendirmesi

Zorlu, ayrıca parti üyesi Cengiz Topel Yıldırım'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik iddiaları hatırlatılınca, konunun titizlikle araştırılması gerektiğini ifade etti. Yavaş'ın, Millet İttifakı'nın adayı olduğunu ve seçilmesinde İYİ Parti'nin güçlü katkıları olduğunu belirtti. Ancak süreçlerin detaylarına tam olarak vakıf olmadıklarını, bu nedenle her bir süreci takip ettiklerini dile getirdi.