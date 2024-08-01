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İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi Liderlerinden Önemli Temas

Dervişoğlu ve Erbakan, Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdı; erken seçim ve yargı konularında görüş alışverişinde bulundular.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:59
İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi Liderlerinden Önemli Temas

İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi Liderlerinden Önemli Temas

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı olarak Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ile bir araya geldi. Görüşme, İYİ Parti Genel Merkezindeki Dervişoğlu'nun makamında basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin Ardından Basın Toplantısı

Görüşmeyi değerlendiren Dervişoğlu, Erbakan'ın kendisini hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirtirken, Türkiye'nin çeşitli sorunlarının ele alındığını ifade etti. Dervişoğlu, Erbakan’a iadeyi ziyarette bulunacaklarını ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek için ortak bir katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

Erbakan'dan Açıklamalar

Erbakan ise, Türkiye gündemi üzerindeki meselelerde fikir alışverişi yaptıklarını vurguladı. Önümüzdeki süreçte iki parti arasında bu tür görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatından dolayı üzüntüsünü belirten Erbakan, Filistin halkına başsağlığı diledi. Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye ile de telefon görüşmesi yaparak taziyelerini ilettiğini açıkladı. Erbakan, yarın Doha'da düzenlenecek cenaze namazına katılacağını söyledi.

Erbakan, bu vahşi saldırıyı Yeniden Refah Partisi olarak kınadıklarını ifade ederek, "Bu, Siyonist rejimin sona yaklaştığının göstergesidir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı'nın TBMM Ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'ye davet edilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Erbakan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın ifadelerini kınadı ve gerekli girişimlerin iktidar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Belediyelerin Prim Borçları ve Erken Seçim Konusu

Yerel yönetimlerin SGK borçlarına değinen Erbakan, iktidarın muhalefet partilerine yönelik tutumunu eleştirerek, bunun adaletsiz bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, basın toplantısında bir gazetecinin erken seçim sorusu üzerine, “Türkiye'de siyasi ortamı iyi değerlendirmek gerekiyor. Eğer seçim kararı alınırsa, İYİ Parti’nin buna hazır olduğunu belirtmek istiyorum,” dedi. Seçim talebinin gerçekleşebilmesi için TBMM'nin karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Erbakan, Yargıtay’da Can Atalay ile ilgili anlaşmazlık konusuna da değinerek, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda) ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

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