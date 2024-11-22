İYİ Partili Metin Ergun, Kerkük'teki Nüfus Sayımının İptalini Talep Etti

İYİ Partili Metin Ergun'dan Kerkük Uyarısı

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Irak'ta gerçekleştirilen genel nüfus sayımının, Kerkük'teki şüpheli gelişmeler nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Ergun, Kerük'teki nüfus sayımındaki usulsüzlükler ve Kerküklü olmayan kişilerin sayım sırasında şehre getirilmesi konusunda dikkat çekti.

Kerkük'teki Usulsüzlükler

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ayyüce Türkeş Taş ve Selcan Taşcı ile birlikte açıklamalarda bulunan Ergun, Irak'ta 1987'den bu yana ilk kez yapılan genel nüfus sayımında, Kerkük özelinde yaşanan usulsüzlükler hakkında bilgi verdi. Ergun, nüfus sayımına saatler kala Erbil ve Süleymaniye'den Kerkük'e 300 bine yakın kişinin getirildiğine dair haberler olduğunu belirtti.

Nüfus Sayımına İtiraz

Ergun, bu durumun, Kerküklü olmayan kişilerin nüfus sayımıyla Kerkük nüfusuna kaydettirilerek, seçimlerde oy kullanma imkanı bulmalarının amaçlandığını söyledi. Bu şekilde, tarihi Türkmen kenti Kerkük'ün demografik kimliğinin ve yönetiminin değiştirilmesinin planlandığını vurguladı.

Türkmenlerin Hakları İçin Mücadele