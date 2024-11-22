DOLAR
34,55 -0,18%
EURO
36,03 0,55%
ALTIN
2.997,82 -1,29%
BITCOIN
3.379.831,83 0,26%

İYİ Partili Metin Ergun, Kerkük'teki Nüfus Sayımının İptalini Talep Etti

İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, Kerkük'teki nüfus sayımında usulsüzlükler yaşandığını ve sayımın iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:25
İYİ Partili Metin Ergun, Kerkük'teki Nüfus Sayımının İptalini Talep Etti

İYİ Partili Metin Ergun'dan Kerkük Uyarısı

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Irak'ta gerçekleştirilen genel nüfus sayımının, Kerkük'teki şüpheli gelişmeler nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Ergun, Kerük'teki nüfus sayımındaki usulsüzlükler ve Kerküklü olmayan kişilerin sayım sırasında şehre getirilmesi konusunda dikkat çekti.

Kerkük'teki Usulsüzlükler

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ayyüce Türkeş Taş ve Selcan Taşcı ile birlikte açıklamalarda bulunan Ergun, Irak'ta 1987'den bu yana ilk kez yapılan genel nüfus sayımında, Kerkük özelinde yaşanan usulsüzlükler hakkında bilgi verdi. Ergun, nüfus sayımına saatler kala Erbil ve Süleymaniye'den Kerkük'e 300 bine yakın kişinin getirildiğine dair haberler olduğunu belirtti.

Nüfus Sayımına İtiraz

Ergun, bu durumun, Kerküklü olmayan kişilerin nüfus sayımıyla Kerkük nüfusuna kaydettirilerek, seçimlerde oy kullanma imkanı bulmalarının amaçlandığını söyledi. Bu şekilde, tarihi Türkmen kenti Kerkük'ün demografik kimliğinin ve yönetiminin değiştirilmesinin planlandığını vurguladı.

Türkmenlerin Hakları İçin Mücadele

Irak'taki nüfus sayımına karşı çıkan Ergun, Türkmenlerin yalnız olmadığını belirtti ve "Irak'ta yapılan nüfus sayımı Kerkük'te ortaya çıkan şaibelerden dolayı hiç değilse Kerkük özelinde iptal edilmelidir. İktidar harekete geçmeli ve bu oldu-bittiye engel olmalıdır""namus ve haysiyet meselesi" olduğunu dile getiren Ergun, "Türkmenler, Kerkük'ün asli ve vazgeçilmez sahipleridir. Bu geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde Savunma Yaptı: 'Devletimi ve Milletimi Sevmekten Vazgeçmeyeceğim'
2
Çin, ABD'yi Gazze'de Veto ile İnsanlık Vicdanının Karşısında Yer Almakla Suçladı
3
Çanakkale'de Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptaller Yaşanıyor
4
Çorum Valisi Çalgan, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı
5
G7, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki UCM Tutuklama Emrini Görüşecek
6
Kanada, UCM'nin Netanyahu Kararının Ardından Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı
7
Irak'ın Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak