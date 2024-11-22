İYİ Partili Metin Ergun, Kerkük'teki Nüfus Sayımının İptalini Talep Etti

İYİ Partili Metin Ergun'dan Kerkük Uyarısı
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Irak'ta gerçekleştirilen genel nüfus sayımının, Kerkük'teki şüpheli gelişmeler nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Ergun, Kerük'teki nüfus sayımındaki usulsüzlükler ve Kerküklü olmayan kişilerin sayım sırasında şehre getirilmesi konusunda dikkat çekti.
Kerkük'teki Usulsüzlükler
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ayyüce Türkeş Taş ve Selcan Taşcı ile birlikte açıklamalarda bulunan Ergun, Irak'ta 1987'den bu yana ilk kez yapılan genel nüfus sayımında, Kerkük özelinde yaşanan usulsüzlükler hakkında bilgi verdi. Ergun, nüfus sayımına saatler kala Erbil ve Süleymaniye'den Kerkük'e 300 bine yakın kişinin getirildiğine dair haberler olduğunu belirtti.
Nüfus Sayımına İtiraz
Ergun, bu durumun, Kerküklü olmayan kişilerin nüfus sayımıyla Kerkük nüfusuna kaydettirilerek, seçimlerde oy kullanma imkanı bulmalarının amaçlandığını söyledi. Bu şekilde, tarihi Türkmen kenti Kerkük'ün demografik kimliğinin ve yönetiminin değiştirilmesinin planlandığını vurguladı.
Türkmenlerin Hakları İçin Mücadele
Irak'taki nüfus sayımına karşı çıkan Ergun, Türkmenlerin yalnız olmadığını belirtti ve "Irak'ta yapılan nüfus sayımı Kerkük'te ortaya çıkan şaibelerden dolayı hiç değilse Kerkük özelinde iptal edilmelidir. İktidar harekete geçmeli ve bu oldu-bittiye engel olmalıdır""namus ve haysiyet meselesi" olduğunu dile getiren Ergun, "Türkmenler, Kerkük'ün asli ve vazgeçilmez sahipleridir. Bu geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.